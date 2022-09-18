متى سيتم سداد قرض القطار الكهربائي الخفيف ؟.. وزير النقل يجيب

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن جميع القروض التي تم أخذها لإنشاء وسائل المواصلات بها ما يسمي بفترة سماح من السداد نهائيًا وهي فترة تنفيذ المشروع والتي تكون ٣ سنوات ولكن قمنا باختصار تلك المدة لعامين فقط، بالإضافة إلى سنتين ضماناً، بمعني أنه لن نقوم بتسديد أي جزء من القرض لمدة 5 سنوات كاملة.

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن القطار الكهربائي سوف يعمل بنسبة 60 و 70 و 80% إشغال من المواطنين، وسوف تكون هناك زيادة في زمن التقطار في أوقات الذروة، بمعني أن سيكون هناك قطار كل ربع ساعة.

وتابع وزير النقل أن أقل وقت للتقطار يكون 3 دقائق وتستطيع الوزارة فعل ذلك في أوقات الذروة وتوفير عدد كاف من القطارات.