عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى سيتم سداد قرض القطار الكهربائي الخفيف ؟.. وزير النقل يجيب

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن جميع القروض التي تم أخذها لإنشاء وسائل المواصلات بها ما يسمي بفترة سماح من السداد نهائيًا وهي فترة تنفيذ المشروع والتي تكون ٣ سنوات ولكن قمنا باختصار تلك المدة لعامين فقط، بالإضافة إلى سنتين ضماناً، بمعني أنه لن نقوم بتسديد أي جزء من القرض لمدة 5 سنوات كاملة.

txt

وزير النقل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القطار الكهربائي الخفيف |فيديو

txt

من يدير القطار الكهربائي الخفيف ؟.. وزير النقل يجيب

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن القطار الكهربائي سوف يعمل بنسبة  60 و 70 و 80% إشغال من المواطنين، وسوف تكون هناك زيادة في زمن التقطار في أوقات الذروة، بمعني أن سيكون هناك قطار كل ربع ساعة.

وتابع وزير النقل أن أقل وقت للتقطار يكون 3 دقائق وتستطيع الوزارة فعل ذلك في أوقات الذروة وتوفير عدد كاف من القطارات.

وزير النقل القطار الكهربائي كامل الوزير برنامج الحكاية وسائل المواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: حب متبادل

أخبار الفن| تصريحات صادمة من يوسف منصور .. عودة رامي جمال لزوجته

متى سيتم سداد قرض القطار الكهربائي الخفيف ؟.. وزير النقل يجيب

احذروا الشمس وقت الظهيرة.. مفاجأة عن حالة طقس الأحد 18-9-2022

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : لا تتسرع

عقوبة فيوتشر القاسية وراء غياب جنش ورفعت عن مباراة بطل أوغندا بالكونفيدرالية|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

طليقة ماجد المصري تثير الجدل بفستان زفاف.. ومتابعوها يسألون: بتتجوز؟| شاهد

بإطلالة شبابية.. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

ماذا يحدث للمرأة عند حلاقة شعر الوجه "الشيفنج"

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ