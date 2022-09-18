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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمال ماهر أتولدت على إيدي وأحمد سعد غنائه مبيريحنيش..تصريحات صادمة لحسن فؤاد

حسن فؤاد
حسن فؤاد

حل المطرب حسن فؤاد، ضيفًا في برنامج "عيش سعيد "، والذي يقدمة كلًا من : إيهاب صالح، لينا صالح، وسها رضا، من الخميس للأحد الساعة الثالثة عصرًا على قناة  Etc tv وتحدث عن العديد من الأصوات ونجوم الفن.

ومن أبرز تصريحاته :

" كل اللي موجودين دلوقتي موهبتهم على قدهم، مين في الساحة اقول عليه مطرب واحطه جنب على الحجار، وجنب محمد الحلو، بإستثناء بهاء سلطان".


"احمد سعد فيه معاه وفيه ضده ليه طريقة غنا كدا ممكن متريحنيش انا شخصيا بس تريحك انت".

" لما تجيب حد وتحطه في غنوة درامية بالذات مش اي حد هيعرف يقولها بدليل ايام ما انا طلعت مكنش حد يجرأ يمشي جنب محمد الحلو، وعلى الحجار، لما انا دخلت بقى في سيل دخل بعدي هشام عباس، وخالد عجاج، كله دخل لان البرواز اتفتح ".

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وتابع قائلا : " لان عبقريتها في التعبير والأداء دلوقتي يقولك ده مطرب حلو، زمان كان يقولك ده حسه حلو".


وأضاف :" بالنسبة لي اهم المطربين الموجودين بهاء سلطان، وبتعجبني اختيارات تامر عاشور، جدًا، محمد محي، ملك الإحساس في حته فأصوات الحلوة معدودة الأصوات اللي تعيشك في حته تانية والأصوات اللي تنقلك في حالة  وتقولي عليها الله اي الجمال ده، ولكن مش كُتار".


واكمل : " شرين طبعًا وامال ماهر، امال ماهر، دي اتولدت على ايدي انا وعمار، الله يرحمك يا حبيبي، كانت بتلعب على الأرض كانت صغيرة جدًا، عمار قالي تعال اسمعك حاجة".

اضاف :" وكان عمار مسجل لها اغاني لأم كلثوم، قالي هسمعك صوت لسه هنقدمه الفترة الجاية، فسمعني قلت له اي ده، مفيش حد يغني زيها غير ام كلثوم".


تابع :" قالي يا حسن البنت تقف أدام الميكرفون بتحول تبقى حد تاني، وطبعًا أنغام وجمالها، بس لما تقول معلم غنا يبقى امال ماهر، أخطبوط صوت مرعب، صوتها متمكن وتقدر تقول كل الألوان".

حسن فؤاد، هو من إحدى المطربين والفنانين الذين اختفوا عن الساحة الفنية.

غني في تترات المسلسلات منهم : مسلسل" أرابيسك"، مسلسل" الوتد"، أيضًا شارك في التمثيل، أيضًا شارك في أوبريت "اخترناك".

برنامج "عيش سعيد" تقديم إيهاب صالح، لينا صالح وسها رضا ورئيس تحرير البرنامج ندي إمام ومسئول القسم الفني  بالبرنامج يارا احمد  وإخراج علي سعودي.

أحمد سعد محمد الحلو ام كلثوم ايتن عامر بهاء سلطان فى حتة تانية رامي جمال

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