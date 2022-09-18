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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن دعم جيشها بمنظومات صاروخية جديدة.. فيديو

صدى البلد

كشفت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن الخبراء العسكريين في روسيا يعملون على تطوير تسليح بعض فئات سفن "جيبارد" الصاروخية محلية الصنع.

وحسب "روسيا اليوم"، قال المدير العام لشركة "بارس" الروسية رينات مسيتاخوف: "تم التخطيط لتسليح طرادات Gepard 3.9 المطورة في إطار المشروع 11661 بمنظومات صاروخية جديدة".

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وأضاف "سفن  Gepard 3.9 الحديثة هي إحدى أنواع السفن العسكرية التي سيبرز اسمها بوضوح هذا العام، السفن المطورة في إطار المشروع الحكومي 11661 كانت تتسلح بمنظومات أوران وكاليبر الروسية، ومنظومات أوسا المضادة للأهداف الجوية، وقررنا إدخال تعديلات على منظومات تسليح هذه السفن".

وأوضح مسيتاخوف أن كل سفينة من السفن الجديدة ستحصل على 24 من نوع Club (النسخة التصديرية لصواريخ كاليبر الروسية)، وستزود أيضا بـ 8 صواريخ من نوع "ريسورس"، فضلا عن منظومات جديدة للدفاع الجوي.

وتعمل في أسطول بحر قزوين في الجيش الروسي سفينتان حربيتان كان قد جرى تطويرهما في إطار المشروع الحكومي 11661К، كما سلّمت روسيا سلاح البحرية الفيتنامي 4 سفن من هذه الفئة.

روسيا جيبارد منظومات صاروخية السفن العسكرية مسيتاخوف

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