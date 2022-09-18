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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ماذا حدث بين رامي وزوجته في 24 ساعة.. صور صادمة لفريدة سيف النصر

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها،  وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

انفصال ورجوع.. ماذا حدث بين رامي وزوجته في 24 ساعة

مازال اسم المطرب رامي جمال وزوجته ناريمان يتصدران تريند مواقع التواصل الإجتماعي وجوجل وذلك بعدما انفصلوا عن بعضهم وعادوا خلال ٢٤ ساعة.

 

أحضان وقبلات.. معجبة تصدم إنريكى اجليسياس على المسرح

صدمت معجبة النجم الأسباني إنريكي إجليسياس على المسرح وهى تلتقط مع صورة بقبلات ساخنه وأحضان وسط معجبيه.

 

أمال ماهر أتولدت على إيدي وأحمد سعد غنائه مبيريحنيش..تصريحات صادمة لحسن فؤاد

حل المطرب حسن فؤاد، ضيفًا في برنامج "عيش سعيد "، والذي يقدمة كلًا من : إيهاب صالح، لينا صالح، وسها رضا، من الخميس للأحد الساعة الثالثة عصرًا على قناة  Etc tv وتحدث عن العديد من الأصوات ونجوم الفن.

 

أحمد ماهر يكشف كواليس خاصة عن فيلم شمس الزناتي وعلاقته بالزعيم| صور

حل الفنان أحمد ماهر ضيفا على موقع صدى البلد واحتفل بنجاح مسلسل منعطف خطر، وتحدث معنا عن كواليس تحضيره للعمل.

 

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر عدة صور صادمه لجمهورها، وهى تحول شعرها للون الأصفر.

أحمد سعد اخبار الفن رامي جمال الفنانة فريدة سيف النصر آمال ماهر شمس الزناتي

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