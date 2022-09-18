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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري بقرية التومة لبحث مطالب واحتياجات أهالي جنوب الشيخ زويد

مؤتمر جماهيري لأهالي
مؤتمر جماهيري لأهالي قري جنوب الشيخ زويد

نظّم أبناء  القبائل القيمة بمنطقة جنوب الشيخ زويد محافظة شمال سيناء،  مؤتمرًا جماهيريًا بقرية التومة لبحث المطالب والاحتياجات الضرورية للأهالي الذين عادوا الي ديارهم  بعد غياب استمر لأكثر من ٦ سنوات.. 

وقال عيد ابو بشار  من أبناء منطقة التومة إن المؤتمر حضره أبناء قري  التومة  وأبو العراج، والظهير، والجوره، و الشلاق.. حيث تم بحث الاحتياجات الأساسية لأبناء المنطقة خاصة مياه الشرب وحفر منظومة الآبار ورفع كفاءة وصيانة الأعمدة الكهرباء ومد اسلاك لوصول الكهرباء إلى بعض المناطق. هذا الي جانب مناقشة  تغيير مسار الصرف الصحي. 

 

عودة الحياة 

وأضاف،  أنه سيتم عرض المطالب علي اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، باعتبارها جزءًا أساسيًا لعودة الحياة في هذه القري خاصة أن الدولة لا تبخل علي أبناء سيناء، وأن الخير قادم بإقامة مزيد من المشروعات التنموية علي أرض سيناء الغالية.

وقال إنه سيتم توجيه الدعوة للواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، قريبا لزيارة المنطقة ولقاء الأهالي لعرض المطالب والاحتياجات الضرورية الخاصة بالمواطنين وفي مقدمتها مطلب  تغيير مسار الصرف الصحي بعيدًا عن قرية التومة.

 

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الشيخ زويد مؤتمر جماهيري مطالب اهالي

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