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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض كارثية طويلة المدى.. احذر استخدام الهاتف في هذه الحالة

الهاتف
الهاتف

تصدر شاشات الهواتف الذكية شيئًا يسمى الضوء الأزرق، والذي لديه القدرة على إحداث بعض الأضرار الجسيمة لعيون طفلك.

وتوضح الدكتورة أماندا رايس، أخصائية البصريات، أنه تم ربط التعرض المفرط للضوء الأزرق بإجهاد العين والتعب والصداع. 

 

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في الواقع، وجد استطلاع حديث من The Vision Council أن 9 في المائة من الآباء أفادوا بأن أطفالهم الذين أمضوا ساعتين أو أكثر في النظر إلى الشاشات تعرضوا لإجهاد متكرر في العين والصداع.

في حين أن هذه الأعراض قد لا تبدو خطيرة بشكل خاص، يقول جريج بولوك، إلا أن هذه الأعراض يمكن أن تتفاقم لدرجة أنها تؤثر بشكل خطير على صحة طفلك في وقت لاحق من الحياة.

كما أن مزيجا من الضوء الأزرق، وإعدادات الشاشات أو الجهاز، وشدة الضوء، يمكن أن تؤدي جميعها إلى إجهاد العين حتى في حالة الطفل السليم تمامًا. 

وفي حين أنه مؤقت بالنسبة لمعظم الناس، قد يعاني أولئك الذين لديهم اضطرابات متأصلة من أعراض طويلة.

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