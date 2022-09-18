رعب وهلع.. شاهد| اللحظات الأولى لزلزال مدمر ضرب تايوان

بثت وسائل إعلام متفرقة، اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب سواحل تايوان وشمال شرق اليابان، اليوم الأحد، وبلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وبثت قناة تلفزيونية تايوانية لحظة حدوث الزلزال من داخل استوديوهات البث.

ووثق مقطع فيديو حالات الهلع في محطة قطارات بعد أن ارتجت المحطة ومعها قطار كان قد توقف لدخول المسافرين.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وهناك خطر حدوث تسونامي.

ولم ترد بعد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

كما ضرب زلزال شمال شرق اليابان، بلغت قوته 7.2 درجة، اليوم الأحد، وأصدرت السلطات تحذيرا من خطر تسونامي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته 7.2 درجة على سلم "ريختر" ضرب سواحل تايوان وشمال شرقي اليابان.