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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل حول السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكى للصيادين بسيناء

ورشة عمل للصيادين
ورشة عمل للصيادين حول السلامة البحرية

نفذت  هيئة الثروة السمكية فرع العريش شمال سيناء،  ورشة عمل حول السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكى  للصيادين  بقرية نجيلة   شمال سيناء،  من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع ، يأتي ذلك تتويجا للجهود المبذولة خلال الفترة الحالية للحفاظ على البيئة البحرية بنطاق بحيرة البردويل، واتساقا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ  بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم ٢٠٢٢م. 

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بالجمعية،أن ورشة العمل تم تنفيذها بقرية نجيله إحدى القرى المستهدفة لانشطة مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء نظرا لوجودها قرب مرسى صيد النصر ومرسي نجيله .  

وتضمنت عددا من المحاور الخاصة بسلامة الصيادين من ناحية السلامة الشخصية ، وسلامه المركب ، وسلامة المحركات 

 

الإنعاش القلبي


بالإضافة إلى طرق الوقاية من المخاطر البحرية وطرق عمل إسعاف للغريق من خلال الإنعاش الرئوى والإنعاش القلبى cpr  ، كما استهدفت الورشة  ٢٥ صياد ليصبح إجمالي المستفيدين ٢٧٥ صياد خلال الفترة السابقة.

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بالجمعية،  انه  تم تسليم  ٢٥ مستفيد ادوات السلامة البحرية تشمل بدلة صيد بمشتملاتها مع طاقية واقيه للشمس وكوتش برقبه ولايف جاكت  وفلشرات اضاءة وشنطة اسعافات اوليه.

 

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تجهيز الأقسام الداخلية لطلبة التربية الخاصة بمدارس شمال سيناء

سيناء الصيادين البحرية المخزون السمكي

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