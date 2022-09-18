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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريئة جدا.. جورجينا بإطلالة تثير الجدل رفقة كرستيانو | شاهد

جورجينا
جورجينا

نشرت عارضة الأزياء وصديقة لاعب الكرة كرستيانو رونالدو، جورجينا، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها رفقة كرستيانو.

 

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وأطلت جورجينا، بفستان قصير باللون الأسود ومكشوف ليبرز عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه جاكيت بسيط باللون البيج الفاتح، وانتعلت بوت باللون الأبيض مع حقيبة يد باللون الأصفر.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جورجينا في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر البسيط.

كما اختارت جورجينا أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

واختارت جورجينا، مجموعة كبيرة من المجوهرات والإكسسوارات التي تتناسب مع ظهورها وتكشف جمالها.

وإليكم صور جورجينا

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