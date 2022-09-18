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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهود عيان يروون تفاصيل مصرع شخص على يد اثنين بأسوان

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

شهدت منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان  صباح اليوم، الأحد، واقعة لجريمة بشعة تمثلت في قيام شخصين بالاعتداء على شخص آخر بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وقد أوضح عدد من شهود العيان  أن الواقعة حدثت بجوار أحد المولات بمنطقة حى الصداقة الجديد، حيث نشب خلاف ومشادة بين المجنى عليه والشخصين الآخرين، وتطورت حدة الخلاف إلى أن قام هذان الشخصان بإخراج سلاح أبيض، وتوجيه طعنات متتالية للمجنى عليه الذى يدعى "م. ع"، وفرا هاربين. 

ولم تمر لحظات حتى لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث بشكل مباشر، وتم عقب ذلك نقل جثمان المتوفى متأثراً بإصابته بطعنات السلاح الأبيض إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات حيالها. 

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عجلات القطار تدهس شخصاً في أسوان

حوادث متنوعة

وكان شخص لقى مصرعه نتيجة دهس عجلات القطار له أمام قرية رؤوف بمركز كوم أمبو شمال أسوان، حيث تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطاراً بمصرع شخص تحت عجلات القطار بقرية رؤوف بمركز كوم أمبو شمال المحافظة، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة العمومية، كما تم تحرير محضر بالواقعة. 

كما عثر بعض الأهالى على جثة طالب داخل منزله بمركز إدفو شمال أسوان، حيث تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بالعثور على جثة طالب متوفى داخل منزله بقرية العطواني التابعة لمركز إدفو في ظروف غامضة. 

وانتقلت على الفور الجهات الأمنية لمعاينة مكان الواقعة ومعرفة سبب الوفاة، وبالتحريات الأولية تبين أن الطالب يدعى “عاصم. ح”، 15 عاما، من قرية العطوانى شمال أسوان، وتم إيداع المتوفى بمشرحة إدفو العمومية، وذلك لعرضه على الطبيب الشرعى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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صعقاً بالكهرباء 

فيما لقى طفل مصرعه صعقاً بالكهرباء بمدينة نصر النوبة بأسوان، وذلك إثر ملامسة الغسالة الكهربائية، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثة إلى المشرحة. 

وتلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع طفل يدعى “عبد الله. م”، يبلغ من العمر 14 عاما، نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء إثر ملامسة غسالة كهربائية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة. 

وقد تبين من الفحص المبدئي أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 14 سنة توفي نتيجة صعقة كهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال هذه الواقعة.

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