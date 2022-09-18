عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبو اليزيد: مصر من أوائل الدول في اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس  المجلس الاستشاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية وأستاذ بجامعة عين شمس أن قضية  التغيرات المناخية لم تعد  مجرد أفكار سوف تحدث وإنما أصبحت قضية تواجهها غالبية الدول وأن أساس هذه التغيرات أما أنها طبيعية أو حدوث تدخل من البشر، وأنه بالرغم بان تغير المناخ هو مصدر قلق للجميع، وخاصة فى البلدان النامية، إلا  أن الانبعاثات من مصر تمثل حوالى 0.6٪  فقط ومع ذلك تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية،  لافتا إلى أن  مصر  من أول  الدول التى اتخذت خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتم  إطلاق مشروع زراعة  ١٠٠ ألف فدان صوب زراعة محمية  كذلك العديد من المشروعات  التى تساعد  فى الحفاظ عَلى البيئة.

 

خلال جاء ذلك خلال  المشاركة بجلسة تحت عنوان  " أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية بالمؤتمر العربى الأول  للمناخ والتنمية المستدامة " الأخضر حياة "  الذى تنظمه المحكمة العربية للتحكيم  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم  ،بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابة  والسيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية  واللواء هشام آمنة وزير  التنمية المحلية  والسفير محمدى  احمد الني  أمين  عام مجلس الوحدة الاقتصادية  العربية بجامعة الدول العربية والدكتور أحمد أبو  اليزيد رئيس المجلس الاستشاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ومثلى هيئات عربية والوزارات المعنية  وبعض المحافظين.


وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد أن  مصر اطلقت  الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل المعالجة الفعالة لآثار تغير المناخ، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ"، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، مما يساهم فى تحسين نوعية الحياة للمواطن، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على المستوى الدولى فى مجال تغيير المناخ، لافتا الى ضرورة  الاستفادة من كافة الموارد الطبيعة مع الاخذ فى الاعتبار  فى الحفاظ عَلى حقوق  الأجيال  القادمة، كذلك استخدام   التقنيات الذكية الحديثة  مع إعادة تدوير المخلفات كأسمدة عضوية  مع إعادة دخول الاسمدة الحيوية كبديل للأسمدة الكيميائية.

التموين تطرح كيلو أرز معبأ ب 10.5 جنيه

البورصة تتكبد 17.7 مليار جنيه خسائر رأسمالية

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم  قد القى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر  الأول  للمناخ والتنمية المستدامة " الأخضر حياة " مشيرا  الىُ أن  التغيرات المناخية فرضت عَلى العالم تحديات كبيرة  وأن مصر من أكثر الدول تأثرا لكنها أقل الدول في الانبعاثات، وذلك  نتيجة اتخاذ  خطوات استباقية من خلال المجتمع المدني ، بالتعاون مع المؤسسات المعنية ،كما حظيت قضية التغيرات المناخية  اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى دائما يدعم  العمل العربى المشترك  لافتا الى ان اهداف المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة " الأخضر حياة "   تركز  على ٣ محاور التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ  ودور المؤسسات الدولية والعربية  ومؤسسات المجتمع المدنى فى الحفاظ عَلى التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية كذلك أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية  والصناعية عَلى التنمية المستدامة.

مجلس الوحدة الاقتصادية جامعة عين شمس الأراضى الزراعية وزيرة التضامن وزير التنمية المحلية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

النادي البرتغالي لن يدفع .. مفاجأة جديدة بشأن أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

لجنة العفو تؤكد استعدادها للمساعدة في تأهيل المفرج عنهم

بالأسماء.. الزمالك ينهى 5 صفقات والأهلي يكتفي ب3 استعدادًا للموسم المقبل

ورم في المخ منعها من التقدم لـ التنسيق.. فلجأت للقضاء

شاهد... القاضيات الجدد يؤدين اليمين القانونية أمام وزير العدل ورئيس الأعلى للقضاء

بتكليف رئاسي.. هشام آمنة: انطلاق تدريب عدد من نواب محافظي الصعيد

حامل والا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل والا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة جديدة

من هنا سيمر الأتوبيس الترددي.. ما هي مسارات الميكروباص البديلة على الدائري؟

لوك جريء وفستان لافت.. هنا شيحة بإطلالة أنوثية جذابة| شاهد

الصور الكاملة من جنازة زوجة الفنان خالد زكي

فيديو

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

شاهد.. خالد زكي يبكي بحرقة على وفاة زوجته

شاهد... عمرو الليثي ومنير مكرم في جنازة زوجة الفنان خالد زكي

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ