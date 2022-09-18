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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تطلق ويبينار عن دور الإعلام في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن عقد ويبينار بعنوان "الإعلام ودوره في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية" بكلية الاعلام بالجامعة تحت رعاية الدكتور حنان جنيد القائم بعمل عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور  داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، و تم عقد ويبينار بعنوان "الإعلام ودوره في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية" والتي تعتبر أولى فاعليات الندوات التثقيفية التى تقوم بها كلية الإعلام بهدف زيادة وعي ومعرفة طلابها.


حضر الويبينار كل من الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمى للبيئة، والدكتور  بسنت فؤاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة، ود. فتحية صبرى المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة هند مرتضى المعيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، والدكتور مى حسام المدرس بقسم العلاقات العامة والاعلان، والدكتور  مى مصطفى المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة.


وتم عد الويبنار في اطار سعى الكلية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

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