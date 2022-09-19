انطلاق الدورة الوفدية لجوالي جامعة عين شمس اليوم

تفتتح اليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر الدورة الوفدية لجوالي جامعة عين شمس ، وذلك بمخيم كلية الزراعة ، بمشاركة وفود وجوالي جامعة عين شمس في تظاهرة كشفية وثقافية وفنية ورياضية وسط أجواء احتفالية بمشاركة نخبة من شباب وفتيات جوالي كليات الجامعة.

وتحت رعاية الدكتور حنان كامل متولي عميد كلية الآداب ، ونعمات محمد خليفة مدير الادارة برعاية شباب الكلية ، وأحمد عبدالعزيز رئيس قسم لجنة الجوالة والخدمة العامة ، تشارك عشيرة كلية الآداب والتي تتصدر الترشيحات للحصول علي المركز الأول.

حيث استطاعت عشيرة كلية الاداب خلال السنوات الأخيرة من الفوز والحصول علي المركز الأول بعدد كبير من الدورات الكشفية واللقاءات والتظاهرات الجامعية.

ويقدم وفد كلية الآداب غدا الاثنين في الخامسة مساء السمر الكشفي في افتتاح الدورة الوفدية ، وسط ترقب كبير من الحضور نظرا لتفوق عشيرة كلية في السمر الكشفي علي المستوي الجامعي خلال السنوات الأخيرة.

كان وقد قامت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتجديدات بمكاتب الكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد٢٠٢٢ ٢٠٢٣ رافقتها خلالها ، الدكتورة شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذة ايمان محمود أمينة الكلية وعدد من مسئولي الجهاز الإداري بالكلية لمتابعة التشطيبات النهائية لأعمال التطوير والتجديد بالدور الأرضى ( مكاتب إدارة الدراسات العليا و العلاقات الثقافية ) ضمن خطة المرحلة الأولي من التجديدات التي تتضمن ايضا تجديد قاعات الدراسة بالدور الأول، ويشمل تطوير تركيب الواح خشبية للحوائط وتجديد وسائل الإنارة وتزويد القاعات بالتكييفات، بالاضافة الي تجديد طفايات الحريق وادوات الدفاع المدني، وكذلك تجديد دورات المياه وحجرات أعضاء هيئة التدريس.

وقالت الدكتورة حنان كامل إن هذه التجديدات تأتي في إطار تطوير البنية التحتية للكلية تماشيا مع حملة تطوير منشآت الجامعة التي بدأتها الجامعة منذ تولي الدكتور محمود المتيني رئاسة الجامعة تحت رعاية سيادته .