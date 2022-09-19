الطبيعة والآلام.. ديوان فلسفي لبيشوي مكرم

صدر عن دار يافث ارثر، ديوان “الطبيعة والآلام”، للشاعر والكاتب بيشوي مكرم.

ويعد ثالث ديوان منشور ومطبوع للشاعر، فهو يمثل حالة فلسفية وشعرية تماماً مثلما كان يقف كاهن القبيلة في ترديد طلاسمه متفجرة من داخله، ربما بعضها لا يصيب معنى عند المتلقي أو معنى مباشر، ولكن يفهم المستمع أن ما يقوله الكاهن هو نص مقدس.

يقول الشاعر عن ديوانه:

إذ كان عنوان (الطبيعة والألام) لا يمثل معني مباشر حقاً، ولكنه يترجم في مفهومه أفكاراً كثيرة كانت بداخلي، فوضعت لها عنوانا لا يفسر موضوعها الرئيسي، ولكنه يفسر حالة الكاتب (وهو انا) في وقت كتابته للديوان، ودوافعه الدينية، الإجتماعية، الثقافية، المأساوية لتأليف نص يماثل كلام درويش مجذوب يحاول أن يفسر العالم بمعاني الدين الصوفية، وربما معانٍ فلسفية.