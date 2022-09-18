لإحياء التراث العربي.. 48 لوحة فنية في معرض فتوحات سنبلية

افتتح المركز الثقافى بطنطا فعاليات معرض الخط العربى للفنان والخطاط فتوح سنبل تحت عنوان "فتوحات سنبلية ".

جاء الافتتاح بحضور عدد كبير من الخطاطين والفنانين التشكيلين، ضم المعرض مايقرب من 48 لوحة فنية .

تنوعت الأعمال ما بين التيار الأصيل فى الخط العربى والمدرسة الكلاسيكية من خطوط الثلث والديوانى، وضم أيضا مجموعة أعمال فنية تجمع بين التأثيرات اللونية والمزج بين أنواع الخطوط المختلفة سواء الفارسى أو الديوانى أو خط الثلث.

يأتي المعرض فى إطار الدور الذى تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة فى تشجيع الابداع وحماية الهوية والتراث الثقافى.

ويهدف المعرض إلى إحياء التراث العربى واثراء فن الخط العربى والحفاظ عليه وتستمر فعالياته حتى 21 من سبتمبر الجارى.

ويذكر أن الفنان فتوح سنبل ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتحق بالأزهر الشريف ومن هنا ظهرت موهبته وعشقه لفنون الخط العربى، فعكف على تنمية قدراته والتحق بمدرسة الخطوط العربية بطنطا وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية والتحق بعدها للعمل بقسم الإعلانات بجريدتى الجمهورية والأهرام وشارك فى ملتقى روح الخط العربى الثالث بالمركز الثقافى بطنطا العام الماضى.