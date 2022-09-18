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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحيا مصر: توزيع أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة بـ دكان الفرحة

دكان الفرحة
دكان الفرحة

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق مستمر في دعم الأسر الأولى بالرعاية ومدهم بالمستلزمات المدرسية في وجه بحري ووجه قبلي، وسيختتم هذه المساعدات بالقاهرة الكبرى. 

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وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»: «نستهدف أيضا الوصول إلى الجامعات المصرية ودعم الطلاب المستهدفين بدراسات الحالة الاجتماعية، حيث ننظم معارض مبادرة دكان الفرحة، ونوفر من خلالها الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية». 


وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «خلال الفترة الماضية عملنا من خلال هذه المعارض ووفرنا أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها 350 ألف مواطن، وفي الفترة المقبلة نستهدف توزيع 300 ألف قطعة يستفيد منها 100 ألف مستفيد داخل الجامعات المصرية». 


وأكد، أنه مع إعلان هذه السنة عام المجتمع المدني، هناك فرصة كبيرة للمؤسسات العاملة بالمجتمع المدني أن تكثف من جهودها، مشيرًا إلى أن الصندوق استغلّ هذه المناسبة بتدشين أهم مشروع يتعلق بمشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن في بداية الشهر الحالي: «استهدفنا من خلاله تقديم نموذج مختلف بتطوير القرى الأولى بالرعاية من خلال تطوير المدارس والوحدات الصحية بالإضافة إلى تطوير مجمع للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية، لتقديم خدمة مختلفة للمواطن الأولى بالرعاية».

تحيا مصر مليون قطعة قطعة ملابس دكان الفرحة محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر صندوق تحيا مصر

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