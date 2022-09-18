البنك الأهلي: نستعد لتقديم خدمات جديدة خاصة بالشركات عبر تطبيق الموبايل

كشفت إنجي حراز، مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، عن استعداد البنك لإطلاق خدمات جديدة، سواء عبر الإنترنت البنكي أو تطبيق الموبايل.

وقالت "حراز"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن التحديث الجديد لتطبيق الموبايل أسهم بشكل كبير في تسهيل الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من الخدمات الرقمية الخاصة بالأفراد أو الشركات.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في تطوير وتحديث الخدمات الرقمية بالبنك، كما أن الذكاء الاصطناعي يُسهم في التنبؤ بالخدمات التي يطلبها بعض العملاء، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يسهم في تقليل تكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء.

وأوضحت أن البنك يدرس جميع تفاصيل الخدمات الرقمية قبل إطلاقها، كما يراعي البنك جميع احتياجات العملاء والسوق، مؤكدة أن جميع الخدمات الرقمية لدى البنك مؤمنة بشكل كامل طبقا للمعايير العالمية، وهناك الكثير من الخطوات التي يتم تطبيقها للتحقق من أمن القنوات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن البنك الأهلي المصري لديه العديد من القنوات الرقمية التي تُساعد العملاء على تنفيذ معاملاتهم بشكل إلكتروني، حيث تم إطلاق خدمة "افتح حسابك وأنت في مكانك" وهي الأولى من نوعها، موضحة أن خدمة "افتح حسابك وأنت في مكانك" تستهدف مساعدة العملاء على فتح حساب بنكي لهم، دون الحاجة إلى التواجد بشكل فعلي في أي من فروع البنك، مشيرة إلى أن وجود العميل في الفرع يكون من أجل التوقيع فقط.

وأكدت أن جميع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك للعملاء تخضع لمعايير السلامة والتحقق، وتم إضافة العديد من الخدمات المصرفية للقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، ومنها قدرة العملاء على ربط الشهادات أو الودائع بشكل إلكتروني.

البنك الأهلي: وضعنا استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف للتحول الرقمي

قالت إنجي حراز، مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، إن التحول الرقمي ليس مجرد كلمة، ولكنه عبارة عن مجموعة أعمال مختلفة للوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقدية، من خلال رفع الثقافة المصرفية لدى العملاء، في إطار تحقيق استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضافت "حراز"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك الأهلي وضع استراتيجية واضحة محددة الأهداف للتحول الرقمي، موضحة أن العميل قد يقوم بالكثير من الخدمات المصرفية من المنزل، أو القنوات الرقمية المختلفة، وهذا من شأنه أن يُخفف الأعباء عن فروع البنك بشكل كبير.

ولفتت إلى أن تخفيف الأعباء عن الفروع من خلال التحول الرقمي من شأنه أن يُزيد من جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتقليل وقت الحصول على الخدمات، خاصة في الخدمات التي في حاجة للذهاب إلى فرع البنك.

وأوضحت أن التحول الرقمي من شأنه أن يُحسن من تجربة العميل في القيام بالخدمات المصرفية، بدون الذهاب إلى الفرع، وبصورة سهلة وبسيطة، مضيفة أن البنك الأهلي المصري يحافظ على الأصالة والتاريخ، وفي نفس الوقت يقدم خدمة متطورة.



