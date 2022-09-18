بصحة جيدة.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام برفقة عمر متولي.. شاهد

نشر الفنان عمر متولي صورة جديدة تجمعه مع الزعيم عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق عمر متولي علي الصورة كاتبًا: “ربنا يخليك لينا”.

يذكر أنه كشف المنتج الكبير عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام تطورات حالته الصحية وما أثير عنها في الآونة الأخيرة قائلاً: "الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه؟".

وكشف عصام إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه كان برفقته اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان قائلاً: «كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي يا عصام ده موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني؟».

وعن سماع الزعيم عادل إمام أنباء إصابته بالزهايمر قال عصام: "مش متابع هو سوشيال ميديا كتير لكن سألني إنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك زهايمر لازم اطلع وأرد قاللي هترد على إيه؟ إذا كان موتوني قبل كده خمس أو ست مرات".

وعن سبب عدم خروجه لطمأنة الناس قال: مش من طباعه الظهور هو قليل الظهور في البرامج والمداخلات وهو عنده مبدأ طول حياته إن أعماله اللي تتكلم".

وأوضح أن العائلة كانت تنزعج في الماضي من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عادياً، قائلاً: عادل إمام لو دخل مستشفى مش بس مصر اللي هتعرف العالم كله هيعرف والمرض مافيهوش تخبية عشان نخاف منها".