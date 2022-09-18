عاجل
نشرة أخبار العالم.. زلزال قادم في سعر الدولار بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي.. تفاصيل الرحلة الأخيرة لنعش الملكة إليزابيث وأبرز الغائبين عن جنازتها.. موقف محرج لنانسي بيلوسي في أرمينيا أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة.. أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم بالمؤتمر العربي الأول للمناخ أحمد برادة يطالب بحل مشكلات الاستثمار قبل عقد المؤتمر الاقتصادي مقرر بالحوار الوطني: الصناعات متناهية الصغر قامت عليها اقتصاديات دول كبيرة أخبار التعليم | تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. بشرى سارة بشأن الكليات والمعاهد المتاحة .. المدارس تتلقى تعليمات وضوابط سير العملية التعليمية بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصحة جيدة.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام برفقة عمر متولي.. شاهد

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام

نشر الفنان عمر متولي صورة جديدة تجمعه مع الزعيم عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق عمر متولي علي الصورة كاتبًا: “ربنا يخليك لينا”.

عقب شائعة إصابته بالزهايمر.. عادل إمام يتصدر تريند تويتر

إبراهيم داوود: عادل إمام بصحة جيدة ويفضل الابتعاد عن الازعاج

يذكر أنه كشف  المنتج الكبير عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام تطورات حالته الصحية وما أثير عنها في الآونة الأخيرة قائلاً: "الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه؟".

 وكشف عصام إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه كان برفقته اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان قائلاً: «كنا قاعدين بنتكلم النهاردة  وبنهرج وبيقلي يا عصام ده موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني؟».

وعن سماع الزعيم عادل إمام أنباء إصابته بالزهايمر قال عصام: "مش متابع هو سوشيال ميديا كتير لكن سألني إنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك زهايمر لازم اطلع وأرد  قاللي هترد على إيه؟ إذا كان موتوني قبل كده خمس أو ست مرات".

وعن سبب عدم خروجه لطمأنة الناس قال: مش من طباعه الظهور هو قليل الظهور في البرامج والمداخلات وهو عنده مبدأ طول حياته إن أعماله اللي تتكلم".

وأوضح أن العائلة كانت تنزعج في الماضي من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عادياً،  قائلاً: عادل إمام لو دخل مستشفى مش بس مصر اللي هتعرف العالم كله هيعرف والمرض مافيهوش تخبية عشان نخاف منها".

الفنان عمر متولي عمر متولي الزعيم عادل امام عادل إمام إصابة عادل إمام بالزهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد فشل انضمامه للأهلي.. مصطفي شلبي يتصدر تويتر.. ومغردون: الإدارة وكولر صح

وسط البحر.. هدى الإتربي تتألق من داخل مركب في إيطاليا

إمام عاشور يعلق علي فوز الزمالك أمام إليكت سبورت بدوري أبطال أفريقيا..شاهد

حسن الرداد ورامي رضوان يشعلان السوشيال ميديا بفيديو من داخل الجيم.. شاهد

بقبعة بينك.. إيمان العاصي تتألق في صور جديدة مع أشعة الشمس

علي نغمات بهاء سلطان.. فيفي عبده تبهر المتابعين في فيديو جديد.. شاهد

فرج عامر: بيراميدز يحرض لاعبي الأهلي للمطالبة بفسخ تعاقداتهم.. تفاصيل

نهال عنبر تنعى زوجة خالد زكي: صديقتي وحبيبتي وعشره عمري

ترشيحاتنا

جريمة تهز أمريكا.. اقتحام ملثمين منزلا واعتدائهما على عجوزين.. فيديو

بـ 150 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارة يابانية في مصر | صور

بصحة جيدة.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام برفقة عمر متولي.. شاهد

تامر أمين: جربت الحشيش وماعجبنيش.. وبنتي ما ظهرتش بكاش مايوه على تيك توك

إبراهيم داوود: عادل إمام بصحة جيدة ويفضل الابتعاد عن الازعاج

متحدث الصحة يكشف سبب انفعال الوزير بسبب مستشفى منفلوط المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خناقة عنيفة بين مصارعين سعوديين داخل مول

تخطت المليون مشاهدة.. بهاء سلطان يتصدر التريند بأغنية دلوقتي عجبناكو |تقرير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| شاهد

هل ماتت طبيبة بنها حزنا لوفاة شقيقها؟.. جمال شعبان: الزعل يكسر القلب

فيديو

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ