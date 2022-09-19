بايدن متحديا الصين: سنحمي تايوان حال تعرضها لغزو عسكري من بكين

واصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصريحاته الموجهة ضد الصين بسبب الوضع في تايوان، حيث أكد أن واشنطن ستقدم الحماية إلى تايوان في حال تعرضها “لغزو عسكري” من جانب الصين.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة “سي.بي.إس” الأمريكية: “نحن لا ندعم استقلال تايوان عن الصين رغم تعاوننا معها”.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم الحماية إلى تايوان في حال نشوب نزاع عسكري بين الجزيرة والصين.

وتصاعدت الأوضاع حول تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في وقت سابق الشهر الماضي.

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، الزيارة؛ معتبرة الخطوة بمثابة دعم أمريكي للانفصاليين التايوانيين.

وتزامنا مع زيارة بيلوسي إلى تايوان، أجرت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان وبالقرب من الجزيرة، ردا على الزيارة.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانج بقيادة تشيانج كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.

