بايدن: رغم استمرار مكافحة إصابات كورونا ..الأمريكيون يعتبرون أن "الجائحة انتهت"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جائحة "كوفيد ـ 19" انتهت في الولايات المتحدة، حتى على الرغم من أنها ما زالت تكافح إصابات فيروس كورونا التي تودي بحياة مئات الأمريكيين يوميا.

وأضاف بايدن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الاثنين/، "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19"، ما زلنا نقوم بعمل كبير بشأنه، ولكن الجائحة انتهت إذا لاحظتم فلا أحد يضع كمامة، ويبدو أن الجميع في حالة طيبة، لذا أعتقد أن الوضع بدأ يتغير".

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من 3 آلاف أمريكي، يموتون يوميا بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع.

