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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي بالحجاب

صدى البلد

أثارت منة محمد زوجة هشام ربيع وضرة المطربة بوسي جدلا كبيرا بعد أن نشرت صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث تألقت ضرة المطربة بوسي ، بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية مايوه باللون الأسود على الشازلونج، وهو ما علق عليه البعض من متابعيها :ده انتى كيادة. 

 

وقد كانت أثارت صورة ضرة بوسي جدلا كبيرا بعد صورة المايوة حيث اتضح أنها كانت محجبة وبدأت انتشار صورها بشكل كبير علي السوشيال ميديا 

 

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وابنتان وإليكم الصور بالحجاب.

 

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الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي بالحجاب

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