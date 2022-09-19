فيلم Bullet Train يحقق إيرادات 222 مليون دولار حول العالم

حقق فيلم براد بيت الجديد Bullet Train إيرادات متزايدة خلال حوالي شهر ونصف من طرحه في دور العرض العالمية بلغت أكثر من 222 مليون دولار، والرقم ما زال في ازدياد رغم المنافسة القوية مع أعمال أخرى تطرح تباعا.

فيما بلغت إيرادات Bullet Train في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 100 مليون دولار بنهاية عطلة الأسبوع الماضي، بعدما بدأ عرضه 5 أغسطس.

حصل فيلم Bullet Train على تقييمات متوسطة من قبل النقاد عبر الإنترنت والمواقع المتخصصة، بعدما تأجل طرحه عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

يلعب براد بيت في فيلم Bullet Train دور قاتل سيء الحظ لكنه موهوب للغاية، ويحاول القيام بوظيفته الأخيرة بسلام، لكن القدر لديه خطط أخرى من أجله، وجاء مهمته الأخيرة في أسرع قطار في العالم باليابان.

كان مقررا فيلم براد بيت الجديد Bullet Train يوم 8 أبريل 2022، لكن تم تأجيله، ويشارك في بطولته ساندرا بولوك، جوي كينج، أندرو كوجي، بريان تايري هنري، مايكل شانون، آرون تايلور جونسون، هيرويوكي سانادا، وهو سيناريو زاك أولكويكز .

فيلم Bullet Train مستوحى من رواية ماريا بيتل للكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وتدور أحداثه حول مجموعة من القتلة الذين يتعاركون سويا على متن قطار في طوكيو.