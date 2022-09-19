نشرة الفن | منى فاروق تلجأ لـ مصطفى حسني للرد على منتقديها.. كوميديا انتصار وابنتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

شاركت الفنانة منى فاروق، منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للداعية الإسلامى مصطفى حسنى.

وجاء فى المنشور ما يعبر عما ترغب منى فاروق فى التعبير به للرد على جميع منتقديها بقوة :"اوعى تتخطف منك طيبة قلبك من كتر ما أنت بتشوف ناس شرسه .. لما ربنا سبحانه وتعالى حط فى طريقك ناس طيبين عشان تتعلم منهم الطيبة .. وحط قدامك انسان معندهوش ذرة رحمة عشان تشوف قبح الفعل فتنفر منه ومتعملوش.. تقبل أقدار الله أن فى ناس مؤذيين".

قال الفنان العالمي من أصل مصري رامي يوسف، إن بيلا حديد ستظهر بشكل مختلف لأول مرة في الموسم الثالث من مسلسل Ramy، المقرر طرحه قريبا عبر منصة هولو.

وقال رامي يوسف في حوار خاص مع صدى البلد، إنه سعيد بردود الفعل عقب طرح برومو الموسم الثالث، الذي سيجد الجمهور في أحداثه الكثير من الأمور والتفاصيل الجديدة التي ستجذب انتباههم كعادة الموسم الأول والثاني.

نشر موقع صدي البلد عبر صفحته الرسمية على موقع “ تيك توك ” فيديو جمع بين الفنانة انتصار وابنتها شاهستا خلال حلوهم ضيوف عليه للاحتفال بفوز الأخيرة بلقب ملكة جمال المراهقين .

وحرصت الفنانة انتصار وابنتها شاهستا ، على استخدام أغنية “ يا طبطب وأدلع ” للفنانة نانسي عجرم فى الفيديو الذى استخدم فيه تطبيق تيك توك بشكل كوميدي .

على الرغم من متابعة عدد كبير من الفنانين للحساب الرسمي للفنان عمرو دياب عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، إلا أن الهضبة يكتفي بمتابعة فنانين اثنين فقط.

الفنان الأول الذي يحرص عمرو دياب على متابعته عبر موقع إنستجرام هو اللبناني راغب علامة ، حيث تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة.

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، منشور عبرت فيه عن غضبها من بعض التصريحات التى نشرت لها .

وقالت فريدة سيف النصر : هو في ايه بجد.. ايه الخيبة اللي أنا فيها دي.. كل ما اتنفس ولا أتصور ولا أتكلم أبقى تريند وحديث المدينة.. ليه خير إن شاءالله.. محسيسني إني لسه صغنونة نوغة .. وإني مثلا نزلت صورة بلبس مثلا ملفت مش قاطعة لكم رأسي وبس.. مالكم بجد... وجرايد ورقيه محترمة ومواقع برضة كبيرة .. هو مافيش غيري.. في ناس أحلي وأصغر وأهم وعندهم اللي ترغوا فيه.. هتحرموني أكون ذوق وأدي أخبار أو أرد علي صحافيين خالص .

حل المطرب الشاب أحمد حمادة، المعروف إعلاميا باسم “مغني المترو”، ضيفا على “صدى البلد”، بعدما انتشرت له فيديوهات أثناء غنائه في المترو لإضافة البهجة والسعادة على الركاب.

وكشف الفنان الشاب أحمد حمادة انه كان من المقرر ان يجمعه حفل بالفنان وائل جسار بعد غناءه الاول أغنية خليني ذكري ، وتصدر الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي تحت مسمي وائل جسار الغلابة.

نقلت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت إلى المستشفى بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد Lee في كرواتيا، بعد تعرضها للسقوط.

سقطت كيت وينسلت نجمة تيتانيك على الأرض، ونقلت إلى المستشفى كإجراء احترازي، للتأكد من أنها بخير، وستعود للتصوير وفق الجدول الموقع مسبقا بحسب بيان الشركة المنتجة.