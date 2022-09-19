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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يوجد فوق نعش الملكة إليزابيث؟

ماذا يوجد فوق نعش
ماذا يوجد فوق نعش الملكة إليزابيث؟

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور، في موكب مهيب، انطلق من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر.

وبينما تتجه أنظار العالم نحو الجنازة الضخمة للملكة إليزابيث، اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأشياء الموجودة فوق نعش الملكة.

التاج والصولجان

نعش الملكة إليزابيث مٌغطى بالعلم الملكي، ووضع عليه تاج الدولة الإمبراطوري، والصولجان والكرة الذهبية "الجرم السماوي" مع إكليل من الزهور.

والتاج الملكي ارتده إليزابيث عند تتويجها عام 1953، وظهرت به في مناسبات عدة، وهو مصنوع من الذهب ومرصع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة.

ويوجد أيضا الجرم السماوي، وهو كرة ذهبية فوقها صليب ليذكر الملك بأن القوة مستمدة من الله، فيما يرمز الصولجان الذهبي  للحكم الرشيد، ومرصع بأكبر ماسة  عديمة اللون في العالم.

أما الزهور الموجودة فوق نعش الملكة إليزابيث، فهي عبار عن مزيج من الألوان الوردية والداكنة والذهبية، مع عناصر بيضاء لتعكس ألوان العلم الملكي.

واختيرت أوراق الشجر الموضوعة بإكليل الزهور وفقا لرمزيتها، حيث يستخدم إكليل الجبل "للذكرى"، والآس "رمز قديم للزواج السعيد"، أما البلوط الإنجليزي فهو "رمز قوة الحب".

وتم قطع نبتة "الآس" من غصن ظهر في باقة زفاف الملكة إليزابيث، عندما تزوجت الأمير فيليب عام 1947.

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ووصل نعش الملكة إليزابيث إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، حيث سيقام قداس، بمشاركة عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية.

ويوارى جثمان الملكة إليزابيث الثانية الثرى، خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج غرب لندن.

وشارك مئات الآلاف، اليوم الاثنين، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث احتشد الضيوف في شوارع لندن لمتابعة الحدث.

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