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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد زلزال قوي.. جهود حثيثة في تايوان لإنقاذ ناجين من البنايات|فيديو

زلزال
زلزال

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، انهيار ثلاث مبان في يولي بجنوب شرق تايوان جراء زلزال قوي بلغت شدته 7,2.

خلف الزلزال مقتل شخص واحد على الأقل وانهيار عدد من المباني وقطع طرقات. وتحاول فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض واسعاف المصابين.

 وأظهر تسجيل مصور بثته الوكالة السكان المذعورين وهم يركضون باتجاه المبنى الذي انهار وتصاعد منه الغبار الكثيف.

 خرج عن مساره

بدورها، أفادت إدارة السكك الحديد التايوانية بأن قطارا خرج عن مساره في محطة دونجلي في هوالين بعدما سقطت عليها سقفة خلال الزلزال.

 

المصابين زلزال قطع طرق السكك الحديد زلزال قوي

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