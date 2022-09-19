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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حديث العالم.. تعرف على إيثان نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي

إيثان نوانيري
إيثان نوانيري

أصبح إيثان نوانيري لاعب فريق ارسنال، حديث العالم وذلك بعد مشاركته مع فريقه أمس الأحد، أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

 

ودفع الإسباني ميكيل أرتيتا، بـ نوانيري في الدقيقة 91 من عمر مباراة ارسنال وبرينتفورد كبديل لزميله فابيو فييرا، ليشارك لدقيقتين على الأكثر، لكنهما كانتا كفيلتين لكتابة التاريخ من قبل ذلك اللاعب الشاب.

 

وأصبح إيثان نوانيري أصغر لاعب يشارك في مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عامًا و181 يومًا، وأصغر لاعب يشارك في مباراة في الكرة الإنجليزية، واللاعب الوحيد من مواليد عام 2007 الذي يشارك بمباراة في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى.

 

وعقب المباراة، دفع لاعبو ارسنال، زميلهم نوانيري من أجل تحية الجمهور الحاضر، احتفاءً به على رقمه القياسي المميز.

 

لكن من هو إيثان نوانيري؟

  • وُلد يوم 21 مارس لعام 2007 أي أنه لم يُولد قبل نشأة ملعب الفريق الحالي “الإمارات”
  • من أصول نيجيرية
  • يلعب في مركز صانع الألعاب
  • تم تصعيده للفريق الأول بقرار من ميكيل أرتيتا للتغلب على الإصابات التي يُعاني منها الفريق في خط الوسط.
  • برز في الفرق السنية الصغرى لـ ارسنال، حيث شارك مع فريق تحت 18 عامًا بعمر 14 سنة فقط، وسجل في أولى مبارياته مع الفريق.
  • لعب 3 مباريات لمنتخب إنجلترا تحت 17 عامًا وسجل هدفًا.
  • بحسب صحيفة “ ليفربول إيكو” فأن نادي ليفربول كان مهتمًا بالتعاقد مع نوانيري هذا الصيف
  • تشير تقارير صحفية إلي أن فرق ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي سيحاولون التعاقد مع نوانيري الصيف المقبل.
إيثان نوانيري نوانيري أرسنال الدوري الإنجليزي الكرة الإنجليزية

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