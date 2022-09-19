حديث العالم.. تعرف على إيثان نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي

أصبح إيثان نوانيري لاعب فريق ارسنال، حديث العالم وذلك بعد مشاركته مع فريقه أمس الأحد، أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ودفع الإسباني ميكيل أرتيتا، بـ نوانيري في الدقيقة 91 من عمر مباراة ارسنال وبرينتفورد كبديل لزميله فابيو فييرا، ليشارك لدقيقتين على الأكثر، لكنهما كانتا كفيلتين لكتابة التاريخ من قبل ذلك اللاعب الشاب.

وأصبح إيثان نوانيري أصغر لاعب يشارك في مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عامًا و181 يومًا، وأصغر لاعب يشارك في مباراة في الكرة الإنجليزية، واللاعب الوحيد من مواليد عام 2007 الذي يشارك بمباراة في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى.

وعقب المباراة، دفع لاعبو ارسنال، زميلهم نوانيري من أجل تحية الجمهور الحاضر، احتفاءً به على رقمه القياسي المميز.

لكن من هو إيثان نوانيري؟