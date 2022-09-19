كرسي الملوك صاحب الـ500 عام.. تاريخ أهم مقعد في جنازة الملكة إليزابيث

احتل الملك تشارلز الثالث موقعه في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وهو المكان نفسه الذي جلست فيه والدته الراحلة في جنازة الأمير فيليب العام الماضي.

ويقع المقعد بالقرب من المذبح، وهو مقعد ذو أهمية تاريخية كبيرة. بحسب شبكة "سكاي" البريطانية.

كرسي له تاريخ

وأضاف التقرير أنه نفس المقعد الذي كان هنري الثامن يعبد عليه قبل 500 عام، وحيث جلس كل ملك منذ ذلك الحين.

كان الملك تشارلز محاطا بعائلة مقربة خلال خدمة يوم الاثنين حيث أخذ مكانه في مقعد الملك في كنيسة سانت جورج.

في أبريل 2021، جلست الملكة بمفردها في نفس المكان لجنازة الأمير فيليب بسبب قيود ,وباء كورونا الصارمة.

وتم عرض صورة الملكة إليزابيث الثانية في جميع أنحاء العالم - وأصبحت رمزا لتفانيها لرجل وصفته بأنه 'قوتها المستمرة'.

والآن، بعد وفاة الملكة، سيكون المكان الذي يجلس فيه الملك تشارلز في كل مرة يزور فيها كنيسة القديس جورج.

الكنيسة هي موطن وسام الرباط وفرسان وسيدات الرباط لديهم مقاعدهم الخاصة داخل الكنيسة ، مع وضع علامة عليها ، معلقة من السقف أعلاه.

أين دفنت الملكة إليزابيث؟

بعد جنازة مهيبة للملكة إليزابيث الثانية شارك بها آلاف الأشخاص، نُقل نعش الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور، لدفنها مع زوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، في القبو الملكي بكنيسة القديس جورج.

وأقيم قداس الوداع للملكة إليزابيث، وأزيل تاج الامبراطورية والولجان من النعش، وتم وضعهما على المذبح.

ومع إنزال نعش الملكة في القبو الملكي، قرأ رئيس الأساقفة الترنيمة الأخيرة وعُزفت مقاطع جنائزية.

دُفنت الملكة إليزابيث في القبو الملكي، مكان راحة العديد من الملوك السابقين، حيث يقبع الملك جورج الثالث والرابع والخامس ويليام الرابع وغيرهم، والعام الماضي، تم دفن الأمير فيليب زوج الملكة هناك أيضا.

وقبلها، تقدم الملك تشارلز الثالث إلى الأمام، لوضع راية حراس المشاة على نعش الملكة الراحلة.

ومن المقرر أن تقام مراسم دفان خاصة للعائلة المالكة، حيث يتم نقل نعش الراحلة إليزابيث إلى كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.

كما سيُنقل أيضا نعش الأمير فيليب الموجو حاليا في "رويال فولت"، بحيث يدفن جثمان الملكة إليزابيث بجوار زوجها الراحل.