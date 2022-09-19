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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعلن انطلاق ندوات التوعية الرقمية بقرى حياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق ندوات التوعية الرقمية بقرى حياة كريمة بالمحافظة وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبدأ بذلك ندوات التوعية الرقمية ضمن المبادرة الرئاسية الأضخم على الإطلاق "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك برعاية المهندس  عمرو طلعت وزير الاتصالات.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية أن مدارس مركز زفتى استضافت ندوات التوعية الرقمية التي انطلقت يوم  18/9/2022 والمستمرة لمدة شهرين بجميع قرى مركز زفتى، واستهدفت الندوات حتى الآن على مدار يومين عدد 50 مواطن من المعلمين والطلاب بقريتي تفهنا العزب وكفر الصارم .

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 كما تدور الندوات حول محو الأمية الرقمية لدى المواطنين والتعريف بمفاهيم التحول الرقمي والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية مثل بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى التعامل مع البرامج المختلفة على الحاسب الآلي، مؤكدا على التوسع في هذه الندوات لتشمل مراكز "المحلة الكبرى- كفر الزيات- بسيون - قطور" ضمن المرحلة الثانية .

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