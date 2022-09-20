شيماء إبراهيم: تم العمل على طرد الواجهات الإخوانية في ألمانيا.. فيديو

أكدت شيماء إبراهيم، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بألمانيا، أن الحكومة الألمانية عملت على رصد تحركات جماعة الإخوان المسلمين في المانيا وأوروبا، وتم العمل على كشف شبكة وخلية إخوانية في المانيا.

وقالت شيماء إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن جميع الأحزاب الألمانية تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنه تم العمل على طرد الواجهات الإخوانية في ألمانيا وعلى رأسهم إبراهيم الزيات.

وتابعت مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بألمانيا، أن إبراهيم الزيات هو المسئول عن تمويلات جماعة الإخوان، في عدد من دول أوروبا.

لم يتم حصرها

جماعة الإخوان المسلمين إلى أن لم يتم حصرها داخل ألمانيا، ولكن قد يتم إتخاذ هذا القرار خلال الفترة القادمة، لأ.