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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

100 جنيه ارتفاعا في الجنيه الذهب.. صدمة بأسعار المعدن الأصفر الثلاثاء 20-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022.

 

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الحق اشتري.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب اليوم

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الذهب يرتفع 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

 

وأبرز التقرير المصور، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاع، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 6 جنيهات بالرغم من تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.

 

أسعار الذهب

 

أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 24، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1282.25 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21، وسجل سعر جرام الذهب  1122 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 سعر جرام الذهب 961.75 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب


أسعار الذهب.. سعر الجنيه الذهب ليسجل 8976 جنيهًا، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21، وارتفع سعر الجنيه الذهب أكثر من 100 جنيه عن تعاملات اليوم الإثنين صباحا.
 

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الحقوا اشتروا| خسارة فادحة لـ الذهب أمام الدولار اليوم الأثنين.. تفاصيل

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عيار 18 يسجل957 جنيهًا | أسعار الذهب اليوم الاثنين

 

أسعار الذهب عالميًا


أسعار الذهب.. تراجعت العقود الآجلة للذهب إنخفضت خلال دورة الولايات المتحدة يوم الإثنين، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،679.50 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.24%.

 

أسعار الذهب.. وقال موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر الذهب في مصر، إن المعدن الأصفر استقر في مستهل بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.
 


 

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