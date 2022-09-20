اختبارات بدنية مهارية.. تفاصيل برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف مواهب كرة القدم

كشف كمال درويش عضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، تفاصيل ومعلومات عن برنامج " كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم.

وقال كمال درويش في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الدستور المصري ينص على الاهتمام بالموهبة الرياضية".

وأضاف كمال درويش:" في برنامج كابيتانو مصر سيتم البدء بالنشأ مواليد 2008 في سن 14 سنة واشترطنا ألا يكون الطفل ليس مسجل في أي نادي للمشاركة في مسابقة كابيتانو مصر ".

وتاعب كمال درويش:" تحركنا في 7 محافظات بلجنة اختبارات للأطفال وسيتم الكشف على الأطفال طبيا وجسديا وييتم مراعاة النسب العالمية للوزن والطول، ويتم اجراء اختبارات بدينة مهارية للمتقدمين للمسابقة في برنامج كابيتانو مصر ".

فرصة للشباب

ومن جانبه قال عمرو نصوحي مقدم برنامج كابيتانو مصر، إن البرنامج يعطي فرصة لشباب كثيرين في مختلف محافظات الجمهورية كي تكتشف موهبتهم في كرة القدم .

وتابع عمرو نصوحي:" نجمع بين الترفيه وكرة االقدم في برنامج كابيتانو مصر، بإضافة عنصر الدراما بمشاركة 8 لاعبين سابقين".