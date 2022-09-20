عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختبارات بدنية مهارية.. تفاصيل برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف مواهب كرة القدم

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

 كشف كمال درويش عضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، تفاصيل ومعلومات عن برنامج " كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم.

 

txt

برامج أطفال.. إسعاد يونس تشيد بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

txt

سماح أبو بكر عن برنامج رحلة سعيدة: الأطفال يحتاجون من يسمعهم

 

وقال كمال درويش في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الدستور المصري ينص على الاهتمام بالموهبة الرياضية".

 

 وأضاف كمال درويش:"  في برنامج كابيتانو مصر سيتم البدء بالنشأ مواليد 2008 في سن 14 سنة  واشترطنا ألا يكون الطفل ليس مسجل في أي نادي  للمشاركة في مسابقة كابيتانو مصر ".

 

 وتاعب كمال درويش:"  تحركنا في 7 محافظات بلجنة اختبارات   للأطفال وسيتم الكشف على الأطفال طبيا وجسديا  وييتم مراعاة النسب العالمية للوزن والطول،  ويتم اجراء اختبارات بدينة مهارية  للمتقدمين للمسابقة في برنامج كابيتانو مصر ".

فرصة للشباب 

 ومن جانبه قال عمرو نصوحي مقدم برنامج كابيتانو مصر، إن البرنامج  يعطي فرصة لشباب كثيرين في مختلف محافظات الجمهورية كي تكتشف موهبتهم في كرة القدم .

 

وتابع عمرو نصوحي:"   نجمع بين الترفيه وكرة االقدم في برنامج كابيتانو مصر،   بإضافة عنصر الدراما بمشاركة 8 لاعبين سابقين".

كابيتانو اختبارات مواهب كرة القدم اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

بالشبشب.. امرأة تنتقم من متحرش هندي.. 40 ضربة في 20 ثانية

أحمد أبو زيد: لقاء شكري ونظيره القبرصي يؤكد خصوصية علاقات البلدين

إعلام روسي: القوات الأوكرانية تقصف لوجانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

من المقصود.. تعليق غامض من شوبير عن الأسطورة والأكذوبة

لا تضعيها في اللانش بوكس.. أسوأ أطعمة تدمر صحة طفلك

قتلت 5 وأصابت 200.. الصحة العالمية: طائرة إمدادات طبية لمحاربة الكوليرا بسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها حول طبيبها النفسي.. 10 صور أثارت الجدل لـ وفاء عامر

شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

بعد تصريحها للبنات: متحتكوش بالولاد.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب المثيرة الجدل

بعد تصريحاته المثيرة حولها.. صور جمعت تامر أمين وابنته| شاهد

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ