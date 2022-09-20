سماح أبو بكر عن برنامج رحلة سعيدة: الأطفال يحتاجون من يسمعهم

أكدت سماح أبو بكر عزت مقدمة برنامج رحلة سعيدة، أنها تحب الأطفال ، مضيفة:" علاقتي بجدتي كانت علاقة قوية وكانت تحكي لي حكايات، وحبيت احكي حواديت وحكايات للأطفال".

وقالت سماح أبو بكر عزت في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وجود برنامج للأطفال أمر في غاية الأهمية وبرنامج الطفل يعطي إحساس للطفل أنه منتمى له ".

وأضافت سماح أبو بكر:" برنامج الطفل يجب أن يحترم عقل الطفل ويجذب انتباه الطفل وتشارك فيه الأسرة كلها".

برنامج للطفل

وتابعت سماح أبو بكر :" نحتاج أن تخرج الأسرة مترابطة بعد مشاهدة البرنامج، وتسود روح جيدة بين أفراد الأسرة، الأطفال يحتاجون من يسمعهم".