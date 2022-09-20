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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدمرداش يتفقد المدن الجامعية بالعريش لاستقبال الطلبة المغتربين

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يتفقد غرف الإقامة بالمدن الجامعية

تفقد  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش  شمال سيناء، يرافقه الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية؛ للتأكيد علي  إتمام أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق، ومتابعة مدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة؛ لضمان توفير بيئة آمنة لاستقبال الطلاب المغتربين المستجدين والقدامى بالمدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسي الجديد    . 
يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لرئيس الجامعة لجميع قطاعات الجامعة وكلياتها؛ للوقوف على مدى جاهزية جميع القطاعات لبدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م. 

وعلى جانب آخر تفقد  الدكتور رئيس الجامعة ومرافقيه ، غرف الإقامة لمباني مدينة الطالبات داخل الحرم الجامعي، ومدينة الطلاب، ومتابعة تطبيق خدمات السلامة العامة وكفاءة المباني، إلى جانب التأكد من عمل إنذارات الحريق، وكشافات الطوارئ والصيانة لدورات المياه والمطابخ، وانتهاء أعمال الصيانة والدهانات والتجديد للأثاث بجميع المباني.
وأكد الدكتور رئيس جامعة العريش، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والجودة بشكل دوري، ومتابعة رؤساء المباني لاحتياجات الصيانة، والغرف، وتوفيرها، لتحقيق انطباع جيد لدى الطلاب المُقيمين، موجهًا إلى إضفاء مظهر جمالي وبهجة لدى الطلاب المقيمين بالمدن باستغلال المشاريع الفنية، لطلاب الكليات لتزيين المباني والغرف.

خدمة متميزة 

أكد  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية، 
وفى هذا السياق ..أكد  الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.
رافق الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، خلال جولته التفقدية،  أشرف عبد الفتاح، أمين عام الجامعة، و مصطفى عبد العظيم، مدير عام المدن الجامعية، ومديري مدن الطلاب والطالبات.

 

شمال سيناء 

جامعة
 

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العريش المدن الحامعية الطلبة المغتربين

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