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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البولندي يتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

صدى البلد

 توجه الرئيس البولندي أندريه دودا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام يشارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وترافقه خلالها السيدة الأولى أجاتا كورنهاوزر دودا. 
وذكر "راديو بولندا"، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس البولندي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يركز في كلمته على العدوان الروسي على أوكرانيا وعلى أزمة الطاقة وأزمة الغذاء. 
ومن المقرر أن يعقد الرئيس البولندي - خلال إقامته في نيويورك - سلسلة من الاجتماعات الخاصة تضم مجموعة من القادة وكبار المسئولين الدوليين أبرزها يوم غد (الأربعاء) حيث سيجري محادثات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسيشارك في لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.
كما أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس البولندي أيضا مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالإضافة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.
 

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