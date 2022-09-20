عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البيض والدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022.

 

أسعار الدواجن اليوم


وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 46 و 47 جنيها للكيلو.

الأبيض بـ 31 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

الكيلو بـ 24 جنيهًا.. انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبط بالأسواق

أسعار البيض اليوم
وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 66 و 67 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 68 و 69 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 68 و 69 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  

وارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الثلاثاء بشكل طفيف لتسجل بين 24 : 26 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 33-36 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 30-31 جنيها في المزرعة ، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20-9-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

الذهب ينهار عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. بـ10 أدعية تعيش أحلامك

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بـطريقة rubrics

خيل وحفلات بدوية.. أول كامب سفاري بالوديان متعة المصطافين في مطروح.. شاهد

لماذا أمر الرسول بقراءة يس على الموتى؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب

تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة جوجل Google Pixel Watch.. فيديو

تفاصيل الإحاطة السرية.. أمريكا تقدم 12 مليار دولار كدعم لأوكرانيا

قطع الكهرباء عن 11 قرية في القليوبية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب ضد مدرس صور الفتيات داخل مركز.. أمي قالتلي مفيش واحدة هتبصلك

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ