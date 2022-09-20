أسعار البيض والدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022.

أسعار الدواجن اليوم



وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 46 و 47 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 66 و 67 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 68 و 69 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 68 و 69 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

وارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الثلاثاء بشكل طفيف لتسجل بين 24 : 26 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 33-36 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 30-31 جنيها في المزرعة ، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20-9-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.