إعصار فيونا يضرب جمهورية الدومينيكان بعد أضرار كارثية في بورتوريكو.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ إعصار فيونا في جمهورية الدومينيكان بعد أضرار "كارثية" في بورتوريكو.

تسبب إعصار فيونا بأمطار غزيرة في جمهورية الدومينيكان، بعدما خلف فيضانات وأضرارا جسيمة في جزيرة بورتوريكو الأمريكية، حيث ترك السكان بدون كهرباء.

وقال حاكم بورتوريكو بيدرو بييرلويسي في مؤتمر صحافي، إن "الخسائر في البنى التحتية والمنازل كانت كارثية".

وبعدما عبر بورتوريكو، ضربت عين الإعصار فيونا اليابسة في جمهورية الدومينيكان قرابة الساعة 7,30 ت غ، مع رياح بلغت سرعتها 144 كلم في الساعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

ولم تدل السلطات الأمريكية حتى الآن بحصيلة للاضرار، لكن الصحافة المحلية تحدثت عن فيضانات في المدن الساحلية بشرق البلاد، فضلا عن قطع طرق.

وأفاد مركز الأرصاد الوطني (اوناميت)، بأن الأمطار ستتواصل في جمهورية الدومينيكان "أقله حتى الخميس".

وقبل وصول فيونا إلى جمهورية الدومينيكان، وضعت الجزيرة 13 من 32 مقاطعة في الشمال والشرق في حال تأهب قصوى.

وانهمرت أمطار غزيرة مساء الأحد في مدينة ناغوا الساحلية (شمال) التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة، وتقع في إحدى المناطق التي أعلنت درجة تأهب قصوى.

