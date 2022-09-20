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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تكشف النقاب عن Trafic Van E-Tech Electric LCV بنطاق يصل إلى 149 ميلاً

رينو Trafic Van
رينو Trafic Van E-Tech Electric

تتوسع شركات صناعة السيارات في إنتاج مركبات الكهرباء بسرعة البرق خاصة في قطاع المركبات التجارية الخفيفة ، مع قيام عدد كبير من العلامات التجارية بإزاحة الستار عن شاحنات السيارات الكهربائية  الخالصة خلال الآونة الأخيرة، على رأسها  فورد،  تنضم "رينو" إلى القائمة لتكون العضو الأحدث بعد أن كشفت عن شاحنتها التجارية بالتكنولوجيا الكهربائية ، وهي Trafic Van E-Tech Electric الجاهزة للإنتاج.

يعتمد طراز رينو Trafic Van E-Tech Electric على الجيل الرابع الحالي من ترافيك الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2020. من الخارج ، تبدو الشاحنة متطابقة مع مثيلتها التي تعمل بالاحتراق الداخلي باستثناء شارة E-Tech على الباب الخلفي. وعلى غرار شقيقتها الكبرى العاملة بالديزل تتوفر في طولين مختلفين ، إما بطول 5،080 ملم (200 بوصة) أو 5،480 ملم (215.7 بوصة) ، و بارتفاعين مختلفين ، إما 1،967 ملم (77.4 بوصة) أو 2،498 ملم (98.3 بوصة). اعتمادًا على التكوين ، يتراوح حجم البضائع بين 5.8-8.9 متر مكعب (204.8 - 3114.3 قدم مكعب).

تتكون مجموعة نقل الحركة الكهربائية في  رينو  Trafic Van E-Tech Electric من محرك بقوة 121 حصان وهو ما يزيد قليلاً عن مثيلتها من الديزل. تبلغ قدرة السحب 750 كجم (1،654 رطلاً) والحد الأقصى للحمل 1،100 كجم (2،425 رطلاً). تتشارك شاحنة Trafic Van E-Tech Electric مع Master E-Tech في البطارية التي تعمل بقوة 52 كيلو وات في الساعة التي تم تحديثها مؤخرا،  مما يسمح بنطاق يبلغ 149 ميلاً وفقا لدورة قياس WLTP. يمكن شحن البطارية عبر تيار متردد بقوة 7 كيلو وات أو تيار متردد بقوة 22 كيلو وات أو شاحن سريع اختياري بقدرة 50 كيلو وات.

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من المتوقع أن يتبع الإصدار الكهربائي من Trafic Van طراز Trafic المناسب للركاب والذي عرضته الشركة لأول مرة  في عام 2021 مع مفهوم العربة Hippie Caviar Hotel. هذا العام ، كشفت رينو عن مفهوم Hippie Caviar Motel الأصغر قليلاً ، وهو النموذج المستوحى من مفهوم Kango E-Tech Electric بقاعدة العجلات الطويلة الذي ظهر لأول مرة في معرض ألمانيا للتنقل بهانوفر.

رينو فورد Trafic Van E-Tech Electric رينو Trafic Van E-Tech Electric Trafic Van Hippie Caviar Hotel Hippie Caviar Motel المانيا Master E-Tech

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