"قنا الاقتصادية" تستأنف محاكمة "الحصاوى" مستريح سيارات أسوان

تستأنف محكمة قنا الاقتصادية، نظر قضية مستريح سيارات أسوان والشهير إعلامياً بـ " الحصاوى" فى ثانى جلسة، بعد تأجيلها خلال الجلسة الماضية لجلسة ٢٠ من الشهر الجارى، للاطلاع على تفاصيل القضية.

تعقد الجلسة بحضور المتهم وهيئتى الدفاع عن المتهم و المجنى عليهم، وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط قاعة المحاكمة بمحكمة استئناف قنا .

وكانت أجهزة الأمن، ضبطت المتهم المعروف بمستريح السيارات، أثناء اختبائه بدائرة مركز شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة و بحوزته ١٦ سبيكة ذهبية، بلغ وزنها ١٠.٥٠٠ كيلوجرام، و مبلغ مالى، وبرفقته والده وعدد من معاونيه.



و أحيل المتهم و أشقائه، لمحكمة قنا الاقتصادية، بتهمة النصب على المواطنين، فى ملايين الجنيهات، بدعوى توظيفها مقابل أرباح محددة.

ترجع بداية القضية، عندما تلقت أجهزة الأمن بأسوان بلاغاً بتردد عدد من المواطنين على معرض سيارات ملك أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان للمطالبة باسترداد أموالهم، من صاحب المعرض، الذى استولى على أموالهم بدعوى توظيفها في تجارة السيارات مقابل أرباح طائلة وسريعة.

مع استمرار المماطلة والامتناع عن السداد فى المواعيد المتفق عليها، تطورت الأحداث إلى أضرم عدد من الضحايا، النيران بمنزل والد مستريح السيارات، و نجل خالته، و سيارة ملاكي غير مرخصة، وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل أخرى، و تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، قبل أن يسفر عن وقوع أى إصابات، فيما تمكنت أجهزة الأمن بـ أسوان، من ضبط مرتكبى الواقعة، و أحيلت القضية للنيابة والتى أحالتها لمحكمة قنا الاقتصادية.