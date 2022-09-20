ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملاته اليوم

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملاته اليوم ،الثلاثاء بالبنوك المصرية، حيث تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.37 و19.44 جنيه للشراء، و19.45 و19.47 جنيه للبيع.



ففي بنك قناة السويس سجل الدولار أقل مستوى للشراء ليصبح 19.37 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي سجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.47 جنيه، حيث شهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي بنكي (الأهلي - مصر) - أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات - سجل سعر صرف الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه 19.39 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تباينت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) شراء وبيع، ففي بنكي (الأهلي - مصر) سجل سعر اليورو 19.30 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.31 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.33 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.34 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه 19.31 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين 2 و5 قروش شراء وبيع، حيث سجل في بنكي (الأهلي - مصر) 22.12 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.10 جنيه للشراء و22.31 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 22.12 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعارالإسترليني أمام الجنيه 22.14 جنيه للشراء و22.31 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.15 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 60.59 جنيه للشراء و63.03 جنيه للبيع.