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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب نقص الأسمدة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة في إسطنبول في يوليو الماضي، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية والأوكرانية.

وقال جوتيريش، في كلمته بانطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "يجب الاستمرار في إزالة جميع العوائق المتبقية لتصدير الأسمدة الروسية ومكوناتها بما في ذلك الأمونيا"، محذرا من أن استمرار أزمة الأسمدة ينذر بأزمة غذاء عالمية مستقبلا. 

وأضاف "نحن في حاجة إلى العمل وعلينا التصدي لأزمة سوق الأسمدة العالمية، والعالم لديه خلال العام الحالي ما يكفي من الأغذية لكن هناك مشكلة في التوزيع". 

وتابع جوتيريش:"هناك تقارير تفيد بأن هناك نقصا في الزراعة في غرب أفريقيا بسبب المشاكل في الأسعار والوصول للأسمدة". 

وتمثل المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين فرصة متاحة أمام رؤساء الدول والحكومات للالتقاء في مقر الأمم المتحدة ومناقشة القضايا العالمية

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