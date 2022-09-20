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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقرب وقت ممكن.. روسيا تسعى لإنهاء سريع لحرب أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يرى نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا.

وقال أردوغان، الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أدركت أنهم يحاولون بالفعل إنهاء هذا في أقرب وقت ممكن. هذا الوضع مشكلة كبيرة”.

وأضاف أنه يريد من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحدث مباشرة، من أجل إيجاد حل للصراع، المستمر منذ أواخر فبراير.

وقال: “لدينا رغبة مستمرة في الجمع بين هؤلاء القادة. دعونا نجمعهم معا. أريد أن أسمع كل شيء منهم. لم ننجح بعد، لكنني لست بلا أمل”.

وزعم الرئيس التركي أنه أخبر كلا من بوتين وزيلينسكي أن هناك حاجة إلى إنهاء القتال عن طريق التفاوض لأن “لا أحد سينتصر في نهاية المطاف”.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الزعيمين الروسي والأوكراني يجب أن يجتمعا فقط للتوقيع على اتفاقات ملموسة أعدها لهما مفاوضوهما.

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وحافظت تركيا على اتصالات مع كل من موسكو وكييف طوال الأعمال العدائية. 

وأدانت استخدام روسيا للقوة، لكنها رفضت في الوقت نفسه الانضمام إلى العقوبات الدولية ضد موسكو. وشاركت أنقرة أيضا في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية والذي تم الاتفاق عليه بين روسيا وأوكرانيا في يوليو.

واشتكت روسيا مؤخرا من أن الجزء من الاتفاق الذي يدعو الدول الغربية إلى إزالة العقبات أمام شحنات المنتجات الغذائية لم يتم الوفاء به بعد.

تركيا روسيا أردوغان موسكو أوكرانيا بوتين روسيا وأوكرانيا زيلينسكي

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