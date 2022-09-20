بالأسود.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على مشاركة صورة جديدة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".





وأثارت الفنانة ليلى أحمد زاهر الجدل بظهورها بملابس سوداء من الأول والبنطلون و النضارة سوداء وهو ما علق عليه الجمهور: خير يارب.

تتميز ليلى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات.

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