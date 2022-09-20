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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: أخلاقنا الجميلة ضمن حملات الشركة المتحدة للارتقاء بسلوكيات المواطنين

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، حملة "أخلاقنا الجميلة"، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدةً أن دور الإعلام هو تصحيح سلوكيات المجتمع ويجب على الجميع تبني تلك الحملة.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن حملة "أخلاقنا الجميلة"، سوف تعمل على إخراج جيل من يحترم العادات والتقاليد المجتمعية، لاسيما وأن المجتمع بات يفتقد تلك القيم والتقاليد، لذا كان لابد من أن يكون هناك دور قوي من قبل الإعلام لترسيخ المفاهيم والعادات والتقاليد المجتمعية الراقية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقتها على مدار الفترة الأخيرة مجموعة من المبادرات التي كان له الدور الكبير في التأثير الإيجابي على المواطنين، ونأمل أن تلقى مبادرة "أخلاقنا الجميلة" صدى لدى الشارع المصري عن طريق تغيير السلوكيات الخاطئة.

وأكدت النائبة على دور الأعمال الفنية والدرامية في تغيير العادات المجتمعية السيئة، والتأكيد على الأخلاق الحميدة ونشر الوعي، لافتةً إلى أن ذلك دور رئيسي تقوم به وسائل الإعلام والدراما.
 

أخلاقنا الجميلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجلس النواب هالة أبو السعد راما

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