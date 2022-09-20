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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان سواريه أنيق.. ابنة ماجد المصري تظهر بإطلالة مميزة| شاهد

ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى

حرصت ابنة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها بعد خلعها الحجاب.
 

وظهرت بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان سواريه باللون الأزرق الغامق اللامع مكشوف الصدر والأكتاف وذات فتحة من الركبة.
 

وتتميز ابنة ماجد المصري، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح، ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"،بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".
 

بكاء من الفرحة

قال الفنان ماجد المصري إنه بكى من الفرحة أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري ، معلقًا: " بعرف أعيط بس معرفتش أغني"، لتصبح صور حفل زفاف ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير على منصات البحث. 
 

وأضاف الفنان ماجد المصري في معرض حديثه عن حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري خلال مداخلة ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، أن مشاعر الأب تجاه البنت عكس الولد، مؤكدًا أنه "لما أحمد ابني اتجوز مابكيتش". 

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