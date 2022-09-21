اليوم.. إعداد القادة بوزارة التعليم العالي يطلق معسكرا تدريبيا بالإسكندرية

ينظم غدا معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فوج تدريبي لمديرى عموم رعاية الشباب بالجامعات المصرية، تحت شعار قادة جيل ، خلال الفترة من ٢١-٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ بأبى قير بمدينة الأسكندرية.

ويتضمن فعاليات الفوج الجلسة الافتتاحية، ومحاضرة عن القيادة وجهود الدولة فى التنمية المستدامة، بجانب ورش عمل ذاتية حول الأنشطة الطلابية للخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلي الأنشطة المتنوعة، ويختتم الفوج بحفل الختام وتوزيع الشهادات.

و يهدف الفوج التدريبي بمدينة الاسكندرية الي تعزيز التعاون بين مديرى رعاية الشباب بالجامعات لوضع خطة متميزة لأنشطة المعهد بالتعاون مع الجامعات وأنشطة المعهد بالجامعات ذاتها .

كما انه قد اكدت ادارة معهد اعداد القادة أن الفوج الترديبي لمديري ادارة رعاية الشباب بالجامعات يُعد بمثابة تبادل للأفكار البناءة والتي تتوافق مع الرؤية العامة للدولة والخطة الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠.

ويقام الفوج التدريبي لمعهد اعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد