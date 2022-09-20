عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل الكهرباء عن منطقتي المنشية ونجع سعيد بمدينة قنا

شبكة كهرباء
شبكة كهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتزام هندسة كهرباء قنا ، فصل التيار الكهربائي عن منطقتى المنشية و نجع سعيد، غداً الأربعاء الموافق ٢١ سبتمبر الجارى، لتنفيذ أعمال صيانة.

و أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن فصل التيار الكهربائى عن منطقتى المنشية ونجع سعيد، سوف يبدأ من الساعة ٥ صباحاً حتى ٩ صباحاً، على أن يعود التيار الكهربائى فور انتهاء أعمال الصيانة.

جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجديد

كان عايز يخطب حبيبته.. شاب يصيب عاملا بعدة طعنات في قنا

وزير الاتصالات ومحافظ قنا يفتتحان 4 مكاتب بريد بالمحافظة.. ويتفقدان أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية الحلة

وفد بعثة البنك الدولى يزور المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع حمادى

اندلاع حريق فى مخلفات زراعية بسطح منزل في قنا

وزير الاتصالات: تنفيذ 27 ألف طلب لتشغيل الإنترنت بقنا خلال العام الحالي

وزير الاتصالات: تطوير 164 مكتب بريد بمختلف مراكز محافظة قنا

وأشار بيان الوحدة المحلية لمدينة قنا ، إلى أن فترة فصل التيار الكهربائى، سوف تشمل نقل الأسلاك من الأعمدة القديمة للأعمدة الجديدة، ضمن خطة التطوير التى تشهدها مدينة قنا فى الفترة الأخيرة.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالمواطنين القاطنين بمنطقتى المنشية ونجع سعيد، باتخاذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.

وفى سياق آخر أجرى العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، جولة مسائية، لمتابعة أعمال الرصف بشارع مسجد التقوى بمنطقة نجع سعيد، و أعمال رفع البلدورات بشارع المدارس تمهيداً للرصف.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، على سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً للرصف حرصاً منه على الاستجابة لمطالب المواطنين بسرعة بدء أعمال الرصف قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وزير الاتصالات ومحافظ قنا يفتتحان 4 مكاتب بريد بالمحافظة.. ويتفقدان أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية الحلة

وفد بعثة البنك الدولى يزور المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع حمادى

اندلاع حريق فى مخلفات زراعية بسطح منزل في قنا

وزير الاتصالات: تنفيذ 27 ألف طلب لتشغيل الإنترنت بقنا خلال العام الحالي

وزير الاتصالات: تطوير 164 مكتب بريد بمختلف مراكز محافظة قنا

قنا الكهرباء فصل التيار الكهربائي المنشية نجع سعيد أعمال صيانة اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

موضوعات متعلقة

جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجديد

تأجيل قضية مستريح سيارات أسوان لجلسة 2 أكتوبر القادم

"قنا الاقتصادية" تستأنف محاكمة "الحصاوى" مستريح سيارات أسوان

كان عايز يخطب حبيبته.. شاب يصيب عاملا بعدة طعنات في قنا

وزير الاتصالات ومحافظ قنا يفتتحان 4 مكاتب بريد بالمحافظة.. ويتفقدان أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية الحلة

وفد بعثة البنك الدولى يزور المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع حمادى

اندلاع حريق فى مخلفات زراعية بسطح منزل في قنا

وزير الاتصالات: تنفيذ 27 ألف طلب لتشغيل الإنترنت بقنا خلال العام الحالي

ترشيحاتنا

حكم الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة.. دار الإفتاء ترد

هل تندلع الحرب؟.. حقيقة إعلان روسيا التعبئة العامة والسيناريوهات المحتملة

خناقة على شالية.. جولة جديدة لـ رشوان توفيق وابنته في المحاكم

في إطار التعاون الثلاثي.. شكري يلتقي وزيري خارجية اليونان وقبرص في نيويورك

تفكك البلاد.. روسيا تعلن بداية انهيار أوكرانيا

وزير الإعلام اللبناني: نتعاون مع مصر لإحياء أول تليفزيون في العالم العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومبهجة.. زوجة عماد متعب تتألق في حفل عيد ميلاد ابنتها

تاتو وفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحاتها عن فلوسها في البنك.. ملابس أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

عاش لحظات رعب.. ركاب هنود يعلقون لصا من يديه على نافذة المترو

فيديو

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

غلبان والستات واخدة حقوقها.. نجمات هاجمن النساء ودافعن عن الرجال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ