غدا.. فصل الكهرباء عن منطقتي المنشية ونجع سعيد بمدينة قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتزام هندسة كهرباء قنا ، فصل التيار الكهربائي عن منطقتى المنشية و نجع سعيد، غداً الأربعاء الموافق ٢١ سبتمبر الجارى، لتنفيذ أعمال صيانة.

و أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن فصل التيار الكهربائى عن منطقتى المنشية ونجع سعيد، سوف يبدأ من الساعة ٥ صباحاً حتى ٩ صباحاً، على أن يعود التيار الكهربائى فور انتهاء أعمال الصيانة.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمدينة قنا ، إلى أن فترة فصل التيار الكهربائى، سوف تشمل نقل الأسلاك من الأعمدة القديمة للأعمدة الجديدة، ضمن خطة التطوير التى تشهدها مدينة قنا فى الفترة الأخيرة.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالمواطنين القاطنين بمنطقتى المنشية ونجع سعيد، باتخاذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.

وفى سياق آخر أجرى العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، جولة مسائية، لمتابعة أعمال الرصف بشارع مسجد التقوى بمنطقة نجع سعيد، و أعمال رفع البلدورات بشارع المدارس تمهيداً للرصف.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، على سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً للرصف حرصاً منه على الاستجابة لمطالب المواطنين بسرعة بدء أعمال الرصف قبل بداية العام الدراسى الجديد.