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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملاته اليوم

الدولار يضرب بقوة.. ارتفاع غير مسبوق للعملة الأمريكية عالمياً

و ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملاته أمس ،الثلاثاء  بالبنوك المصرية، حيث تداولت البنوك أسعار صرف الدولار أمس ما بين 19.37 و19.44 جنيه للشراء، و19.45 و19.47 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.44 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.38جنيه للشراء، مقابل 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.44 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.44 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.40 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.40 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.27 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.


 

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