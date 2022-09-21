كيلو الديك الرومي بـ 60 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبط بمنافذ الزراعة

أسعار الدواجن أصبحت من الأشياء المهمة التي يبحث عنها المواطنون، وتحظى باهتمام كبير يوميًا لدى ربات البيوت لمعرفة كل ما يتعلق بأسعارها.

قال المهندس حسام الدين حسن ، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إن أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة تنخفض عن نظيرتها بالأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وذلك بناءً على تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة



ويصل سعر كيلو الفراخ إلي 35 جنيها ، بينما كيلو الوراك إلي 35 جنيها ، وطبق الكبد والقوانص ب 20 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 85 جنيها .



ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، أما يصل سعر كيلو الأرانب يصل إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .



أسعار البط بمنافذ الزراعة

وسجّل كيلو البط المسكوفي 60 جنيهًا ، أما البط الأبيض بـ 57 جنيهًا، ويسجل كيلو الديك الرومى 60 جنيهًا .



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 43 و 44 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 66 و 67 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 70 و 71 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 69 و 70 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.50 و 6.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.



وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بـ وزارة الزراعة: "إننا على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وأضاف طارق سليمان خلال تصريحات له ، "إجراءات الدولة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير الدعم للمزارع، ساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وأوضح أن "وزارة الزراعة عقدت عدة اتفاقيات مع بعض الوزرات الأخرى لخفض أسعار الدواجن وتوفيرها في كافة أنحاء الجمهورية".

وأكمل طارق سليمان: "حجم الاستثمار الحر في صناعة الدواجن يتخطي 100 مليار جنيه، والدولة تدعم صناعة الدواجن والثروة الحيوانية مثل الأعلاف وغيرها".