عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو الديك الرومي بـ 60 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبط بمنافذ الزراعة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن أصبحت من الأشياء المهمة التي يبحث عنها المواطنون، وتحظى باهتمام كبير يوميًا لدى ربات البيوت لمعرفة كل ما يتعلق بأسعارها.

 

قال المهندس حسام الدين حسن ، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إن أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة تنخفض عن نظيرتها بالأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وذلك بناءً على تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة
 

txt

الأبيض بـ 31 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

txt

الكيلو بـ 24 جنيهًا.. انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبط بالأسواق

 

ويصل سعر كيلو الفراخ إلي 35 جنيها ، بينما  كيلو الوراك إلي 35 جنيها ، وطبق الكبد والقوانص ب 20 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 85 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، أما يصل سعر كيلو الأرانب يصل إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .

أسعار البط بمنافذ الزراعة
 وسجّل كيلو البط المسكوفي 60 جنيهًا ، أما البط الأبيض بـ 57 جنيهًا، ويسجل كيلو الديك الرومى 60 جنيهًا .

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 43 و 44 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 66 و 67 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 70 و 71 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 69 و 70 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.50 و 6.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  
 

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بـ وزارة الزراعة: "إننا على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وأضاف طارق سليمان خلال تصريحات له ، "إجراءات الدولة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير الدعم للمزارع، ساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وأوضح أن "وزارة الزراعة عقدت عدة اتفاقيات مع بعض الوزرات الأخرى لخفض أسعار الدواجن وتوفيرها في كافة أنحاء الجمهورية".

وأكمل طارق سليمان: "حجم الاستثمار الحر في صناعة الدواجن يتخطي 100 مليار جنيه، والدولة تدعم صناعة الدواجن والثروة الحيوانية مثل الأعلاف وغيرها".

اسعار الدواجن الدواجن أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة منافذ الزراعة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

المعدن النفيس يتوهج من جديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

ترشيحاتنا

بعد إعلان التعبئة الجزئية.. بوتين يلوح باستخدام أسلحة دمار شامل

عبدالغفار: إنشاء معاهد جديدة لـ الأسنان والكلى وصحة المرأة والطفل

فاروق جعفر يكشف عن أفضل صفقتين للزمالك

الأهلي يغري المقاولون العرب بصفقات تبادلية لضم خليفة أحمد حجازي

استولى على 30 مليون جنيه.. مستريح طنطا يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الدولار يرتفع بسرعة البرق.. واقتصادات الدول النامية تدفع الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

بالعسل والثوم.. وصفات خارقة لتنظيف الشرايين من الدهون الملتصقة والمتراكمة

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ