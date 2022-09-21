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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية.. موسكو تستدعي 300 ألف من قوات الاحتياط الروسية

جنود روسية
جنود روسية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط الروسية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال وزير الدفاع الروسي، في كلمة وجهها حول قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد، إن موسكو حاليا تقاتل ليس فقط ضد القوات المسلحة لأوكرانيا، ولكن أيضًا ضد الغرب الجماعي.

وأضاف شويجو أن أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية لضرب المدنيين بشكل متزايد، مشيرا إلى أن هناك 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي تابعة للغرب يدعم كييف للأغراض المدنية.

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وأوضح أنه يشارك في قيادة الجيش الأوكراني 150 مستشارا عسكريا من "الناتو".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن خسائر الجيش الأوكراني 61207 قتيلا و49368 جريحا، بينما بلغت خسائر روسيا 5939 قتيلا.

وأكد شويجو أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا.

وقبل قليل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية. أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي دون أن يفشلوا، مع مراعاة تجربة عملية عسكرية خاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات".

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