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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 21-9-2022

سعر صرف الدرهم الاماراتي
سعر صرف الدرهم الاماراتي

ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 21-9-2022 في البنك المركزي المصري 5.27 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع، وفقا لأحدث بيانات.

وينشر "صدى البلد"، أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الأهلي، مصر) 5.28 جنيه للشراء و 5.30 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

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الدولار يرتفع بسرعة البرق.. واقتصادات الدول النامية تدفع الثمن

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 5.29جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك أبوظبي التجاري نحو 5.24 جنيه للشراء و 5.30 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (فيصل الإسلامي، البنك التجاري CIB، المصري لتنمية الصادرات، بنك الأمارات دبي، الإسكندرية) 5.28 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (قناة السويس، بلوم) 5.27 جنيه للشراء و 5.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 5.25 جنيه للشراء و 5.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك العربي الأفريقي نحو 5.21 جنيه للشراء و 5.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الكويت الوطني نحو 5.22 جنيه للشراء و 5.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية نحو  5.21 جنيه للشراء و 5.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك المشرق نحو  5.27 جنيه للشراء و 5.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى المصرف المتحد 5.18 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي مسجلا 5.29 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

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